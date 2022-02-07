近期國內有雞蛋缺貨現象，造成許多民眾困擾，台中市經發局7日為了解目前零售端雞蛋供應市況，主動派員調查各公民營傳統市場、超市及大賣場雞蛋販售狀況，不同的通路供應略有差異，傳統市場每日仍有供應，但蛋量有較以往少，白雞蛋價格約落在每斤42～50元之間，紅雞蛋價格約落在每斤45～55元之間。

至於大賣場、超市部分，少部分仍有限量供應，大部分則有缺貨情形。

台中市經發局表示，7日派員調查22處中大型的公民有傳統市場，及好市多、 家樂福、大買家、大潤發、全聯、楓康等通路，九成的傳統市場，仍買得到雞蛋，但部分會採限量供應的方式。例如，限購10顆讓消費者購買，同一個市場內，攤商也會因調貨的能力，有些會有貨源，少數則有貨源不穩的情形。

台中市建國市場蛋商表示，目前還是有雞蛋，但到貨量約是平時的一半左右，例如叫10箱，僅能提供5箱。

經發局呼籲，雞蛋保鮮期有限，囤貨會使鮮度下降，目前台中各市場雞蛋供應尚稱平穩，呼籲市民勿因預期心理囤積物資，市府也會持續了解市面供貨情形，也希望中央加強補充調度，以紓解蛋荒問題。