據「戰術報告」(Tactical Report)網站的說法，伊拉克正在與中國大陸談判購買FD-2000B防空飛彈系統的交易， FD-2000就是「紅旗9型」防空飛彈的外銷版，是大陸第1種自製的相陣列雷達防空系統。

大國大陸與伊拉克於1958正式建交，雙邊關係發展相當順利，特別是軍事武器方面。伊拉克有很長一段時間是阿拉伯聯盟的成員，因為中東獨特的局勢，他們很難取得美國武器，因此多半是向蘇聯、法國與中國大陸購買武器，這是不接邊主義國家的特徵。在1880年代初，伊拉克向中國大陸購買相當數量的59式戰車(外銷版稱WZ120)與63式裝甲車(外銷版稱YW531C)，裝備給共和衛隊。這批裝備大多在1990年海灣戰爭時被聯合國部隊打殘，再加上戰爭是肇始於伊拉克入侵科威特，屬侵略戰爭，因此中國大陸遵照聯合國決議，停止與伊拉克的經貿和軍事往來。

到了2001年第2次伊拉克戰爭後，美國推翻了海珊政權，中國大陸根據聯合國的石油換糧食計劃，才再次與伊拉克有了一些貿易往來。

進入2012年，伊拉克成為中國大陸的第4大阿拉伯貿易夥伴，雙邊貿易額達到175.69億美元，大陸從伊拉克進口原油1568萬噸。

2018年8月，習近平提出「發展對伊拉克關係」的指令，以「支持伊拉克捍衛國家主權、獨立和領土完整，打擊恐怖主義，維護國家安全穩定的努力」為名義，2015~2016年間，中國大陸向伊拉克銷售了12架CH-4「彩虹」武裝無人機，和配套的100枚FT-9引導型炸彈，這是伊拉克戰爭之後，大陸再次向伊拉克出售武器的紀錄。

紅旗9型出口給伊拉克，還不知美國是否會有反應，2013年，土耳其曾計劃向中國大陸購買紅旗9型，被美國所阻止。之後此事演變成土耳其執意購買俄羅斯S-400防空系統，造成更大的軍事戰略動蕩。

後海珊時代的伊拉克，在理論上來講是美國所扶植的，但是自ISIS被擊潰後，美國就不怎麼重視伊拉克，結果就是伊拉克與伊朗愈走愈近。前年初，美國無人機炸死了伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)，以及同車的伊拉克「人民動員軍」揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)，引爆了伊拉克更嚴重的反美情緒，但美國也沒有做出任何試圖修補雙方關係的舉措。

FD-2000的飛最大速度為4.2馬赫，最大射程125 公里，最大射高27公里，彈配重量180公斤，採近發破片式。FD-2000B是改進型，最大射程300公里，配備被動紅外導引頭。