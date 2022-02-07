嘉義縣長翁章梁（穿白衣者）視察縣立體育館整修工程現況。（廖素慧攝）

嘉義縣立體育館正在大整修，工程進度完成約76％。（廖素慧攝）

嘉義縣政府斥資1億多整修縣立體育館及周邊道路，以迎接今年10月間將舉辦的全民運動會，縣長翁章梁7日視察工程修繕進度，縣府教育處表示，目前完成約76％，施工進度正常，預計於4月底完工。

翁章梁表示，縣立體育館與周邊道路共花費上億元整修，今年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣登場，此次主題為「發光在嘉義」，縣府將提供來自各縣市的選手在舒適的運動場館，發揮出最好的競爭力。

縣府教育處表示，嘉義縣立體育館自1997年啟用至今已25年，期間從未進行大規模的修繕，現有建物已有設備老舊、滲漏水及外牆油漆剝落等問題，因應10月間將舉辦全民運動會，去年開始整修。

縣府教育處表示，縣立體育館修繕工程經費共8469萬3985元，還有周邊道路修鋪工程經費約3100萬元，這兩項工程經費來自9成中央補款及1成縣府配合款，體育館整修預定今年4月底完工。

縣府教育處指出，縣立體育館是嘉義縣海區最具規模、使用率高的體育館，裡面還有舞蹈教室、溜冰場，由於長年沒有大整修，屋頂滲漏水問題大，此次主要大修屋頂，另外汰換舞蹈教室地板、冷氣空調、音響等設備。

縣府教育處指出，今年全運會賽項有19類31個項目，10月8日開幕典禮在縣立田徑場舉行，各項競賽場館分配在長庚科大嘉義分校、中正大學及國中等校的運動場館，整修完的縣立體育館主要提供花式溜冰、5人制足球等賽項，此外，因應配合亞運賽會、檢疫、場館調度，部分賽事會提早1至2周比賽。