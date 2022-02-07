台北市衛生局在去年接獲基隆市衛生局通報，基隆市立中山高中師生716人1中午食用台北市團膳業者供應的學校午餐後，共計學生251人及教職員工10人陸續出現腹痛、腹瀉等症狀。

經基隆市衛生局採檢6名學生糞便檢體送衛生福利部疾病管制署檢驗，共計3名學生檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型，經跨縣市聯合調查結果，判定為食品中毒案件，依違反食品安全衛生管理法裁罰6萬元。

北市衛生局表示，依據《學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法》規定，學校提供盒餐，應保留盒餐樣本至少一份，置於攝氏7度以下，冷藏保存48小時始可丟棄，以利發生食品中毒案件時進行查核，並非檢體不得採檢的限期；經基隆市衛生局採樣的留樣餐盒檢出金黃色葡萄球菌，顯示餐點於攝食前已遭到污染。

北市衛生局指出，本案自2名以上病患臨床檢體中分離出相同的金黃色葡萄球菌菌株，且自可疑食物檢體中亦分離出金黃色葡萄球菌，判定為細菌性食品中毒案件，針對本次判決結果，衛生局將於時限內依法進行上訴。同步呼籲學校或家長如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。