現代人什麼事都用LINE溝通，不過有些人只習慣傳文字，不喜歡接電話，其實很多人都不知道，LINE有一個「隱藏功能」，只要按一個鍵，就可以自動擋掉LINE的來電，而且完全不會被對方發現。

對於許多有電話恐懼症的人來說，常常無預警地接到LINE的語音通話，可能是一大困擾，有網友分享，其實只要在LINE的設定中按下一個鍵，系統就會幫你自動擋掉電話，被擋掉的人也不會發現。

只要關閉「語音通話功能」，就不會再接到LINE的來電。(圖/截自手機畫面)

使用者可以從LINE的主頁點選右上角進入「設定」，接著按下「一般」分類中的「通話」選項，再把第一個「語音通話功能」關閉即可，關閉這項功能後，除了無法接聽LINE的來電外，也將不會收到未接來電的提醒訊息。

根據實測發現，關閉語音通話功能後，若有人撥打LINE進來，聊天視窗中會顯示「XXX來電，但語音通話功能目前為關閉狀態，故無法接聽」；而撥話者的畫面則和平常無人接聽的畫面相同，掛斷後只會顯示「取消」，並不會知道對方已將通話功能關閉。

日後若不想再接到「不速之客」的LINE語音通話，就可以選擇關閉這項語音通話功能，將可以免去許多突如其來的騷擾。