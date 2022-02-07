統一獅7日於台南球場正式開訓，春訓進入第二階段，除洋將之外全員到齊進行新春團拜，9日將正式移師高雄國慶青埔球場進行訓練，備戰新球季。

總教練林岳平季後動了第2次心臟手術，他表示術後一切順利，目前仍需要持續進行復健，期待三個月後，當大家看到他再度站上投手丘餵球，就表示自己已經完全康復。

「餅總」也特別感謝全體教練團，在他開刀後靜養期間就妥善安排春訓計畫，從去年12月底重訓營到今年1月第一階段訓練，每個教練團展現團隊合作幫忙分攤各項訓練課程。

教練團部分，重返獅隊擔任一、二軍綜合指導教練一色優預計8日抵達台灣，進行相關隔離檢疫後，就會投入春訓，球隊也給予他充分自由，讓他能盡情發揮全力幫助球員，調整身體至最佳狀況。

資深老將潘武雄今年球季確定身兼球員與教練兩個角色，由於去年腿部傷勢影響，今年出場機會勢必會降低許多，林岳平總教練也期待潘武雄能慢慢熟習不同角色，傳承自身經驗給予年輕後輩，未來成為教練團強大的一員。

而今天開訓也適逢首席教練高志綱生日，高志綱特別準備星巴克咖啡招待全隊，但新任球員工會理事長陳傑憲卻沒有打算放過他，特別準備刮鬍泡作為生日驚喜。接下來，獅隊將在20日舉行開訓典禮將，屆時將公布年度口號、新年目標。