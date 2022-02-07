屏東潮州火車站驚傳性侵及強盜案，一名女子6日晚間至潮州火車站後站運動時，遭25歲羅姓男子持刀挾持後，帶至暗處性侵後騎車逃逸，警方循線今早在張男高雄住處將人逮捕，全案依性侵及強盜等罪移送。

據了解，晚間9時許，被害女子運動行經潮州火車站時，遭羅男一路尾隨，隨即持刀抵住對方背後，女方不敢抵抗，接著就被帶到僻靜處以手指性侵得逞，後來女子見有人經過，立刻放聲呼救，張男見狀才倉皇逃離。

警方接獲報案後調閱沿途相關監視畫面鎖定羅嫌，已將人帶回警局偵訊，事後將釐清犯案動機，並移送屏檢偵辦。