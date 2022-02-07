台中市長盧秀燕新春上班首日，發布新人事，向立委江啟臣借將鄭照新擔任新聞局長，鄭也曾擔任韓國瑜高雄市長任內新聞局長。

市長盧秀燕下午發布新任首長人事調整，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，並兼任市府發言人，原新聞局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人。新任教育局副局長由教育局主任秘書王淑懿接任、北區區長由北區戶政事務所主任江惠雯升任、原北區區長柯宏黛調任民政局專門委員，人事調整依派令發布後生效。