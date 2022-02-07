鄭照新接台中市新聞局長 盧秀燕向江啟臣借將 17:422022/02/07 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾擔任立委江啟臣助理、韓國瑜高雄市長任內新聞局長的鄭照新，將出任台中市新聞局長。（摘自鄭照新臉書／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕新春上班首日，發布新人事，向立委江啟臣借將鄭照新擔任新聞局長，鄭也曾擔任韓國瑜高雄市長任內新聞局長。 市長盧秀燕下午發布新任首長人事調整，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，並兼任市府發言人，原新聞局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人。新任教育局副局長由教育局主任秘書王淑懿接任、北區區長由北區戶政事務所主任江惠雯升任、原北區區長柯宏黛調任民政局專門委員，人事調整依派令發布後生效。 獨》春節後整頓戰鬥團隊 盧秀燕傳將調整新人事 2022中台灣元宵燈會防疫優先 盧秀燕年初五視察整備作業 #新聞局長 #鄭照新 #盧秀燕 #發布 #北區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大馬前首相病況好轉 拍影片喊話：希望很快康復 19:412022/02/04 國際 過年搭高鐵見站務人員一舉動 鄭照新：讓我也感到暖暖的 13:382022/02/07 政治 國家公僕典範—懷念廖正豪先生 04:102022/02/05 時論廣場 黃士修爆民進黨的「他」將撼動盧秀燕 網笑翻回3字 12:202022/02/05 政治 大陸積極穩房市 年後迎小陽春 04:102022/02/07 焦點新聞 盧秀燕慰勞防疫英雄 驚見新娘來值班 04:102022/02/05 地方新聞 鄭照新初三突PO懺悔文 向羅智強道歉：哥對不起 08:072022/02/04 政治 中台灣元宵燈會 2月12日起盛大登場 04:102022/02/06 地方新聞 2022中台灣元宵燈會 盧秀燕籲民眾搭捷運來體驗最精彩燈會 16:232022/02/05 生活 新北群眾募資異業合作計畫 月中登場 04:102022/02/07 地方新聞 台中首座烏日全民運動館今年動工 運動局：積極優化運動環境 15:242022/02/04 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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