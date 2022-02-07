藍腹鷳雌鳥在溪頭林道上，對登山過客習以為常。（廖志晃攝）

藍腹鷳雄鳥，羽毛非常亮麗。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

可愛的穿山甲在溪頭現蹤，遊客發現時切勿驚擾。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

溪頭自然生態資源豐富，經常有保育類野生動物出沒，包括約10隻藍腹鷳，其中，有1隻藍腹鷳雌鳥左腳受傷，常在林道上覓食，吸引遊客目光；台大林管處表示，將設法把牠送醫救治，也提醒遊客不要餵食野生動物。

藍腹鷳俗稱「台灣山雞」，雄鳥深藍色的羽毛閃耀金屬般的光澤；雌鳥有保護色，但羽毛圖案巧奪天工，非常美麗。藍腹鷳棲息在中低海拔山區，因為早年的獵捕，加上山林土地開發，生存環境遭破壞，致使族群數量遽減，被列為瀕危保育類野生動物，平常不容易見到，因溪頭得天獨厚的環境，讓藍腹鷳在森林中也有族群分布。

台大林管處溪頭營林區主任彭嘉文指出，溪頭藍腹鷳常現身的地方，包括往杉林溪的南嶺線第1涼亭有6、7隻，多數是雌鳥，通常只有1隻雄鳥領頭，偶爾會有雄性競爭者出現；另外，土地公廟附近有1對，鳳凰林道3.1公里處也會有藍腹鷳出沒。此外，最近還在園區發現保育類野生動物穿山甲，因為擔心牠受人為干擾危及安全，已經將穿山甲移到較遠的棲地。

溪頭是登山健行熱門路線，林道上人跡雜沓，斷腳的藍腹鷳似乎習以為常，不會感到驚慌，兀自單腳跳躍在林間草地覓食，有時就在林道上金雞獨立；遊客看到藍腹鷳都感到驚喜，還有人以隨身攜帶的食物餵食，牠可能也因為習慣被餵食，所以毫不驚怯。

彭嘉文表示，已請同仁設法將斷腳的藍腹鷳，送到集集特有生物研究保育中心救治，同時提醒遊客不要餵食野生動物，以免影響動物覓食的本能，甚至破壞生態平衡。