電子零組件廠商信邦(3023)自結1月合併營收為23.53億元，月增8.32%，再創單月歷史新高，信邦深耕綠色產業，預估今年占比有機會達40%以上，信邦董事長王紹新表示，今年整體營運將較去年兩位數成長。

信邦多年來深耕MAGIC產業，並以此為主軸深化各產品應用，受惠汽車、醫療及工業應用等產業需求增加，信邦1月合併營收首度突破23億元，達23.53億元，月增8.32%，年成長11.44%，創下單月歷史新高。

信邦指出，醫療產業1月出貨分別月增19.32%及年成長11.69%；汽車產業1月出貨分別月增29.31%及年成長12.97%；綠能產業1月出貨分別月增2.59%及年成長0.82%；工業應用產業1月出貨分別月增8.62%及年成長13.19%；通訊及電子週邊產業1月出貨分別月增1.94%及年成長21.39%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔72.33%；連接器及零組件銷售佔27.67%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.89%；綠能及節能產業佔25.33%；通訊及電子週邊產業佔24.96%；汽車產業佔12.64%；醫療及健康照護產業佔9.18%。

此外，信邦也致力於綠色產業佈局，包括EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等綠能相關產品佔信邦2021年前3季營收比重約31%，預估2021年全年占比可達37%到38%，今年占比更有機會達40%以上；王紹新表示，公司非常集中在做綠色產業，今年整體營運將較去年兩位數成長。