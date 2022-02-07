隨著新冠疫情管制的放鬆，以及大宗商品價格的上揚，推動出口創下歷史新高，印尼第四季經濟加速增長。

印尼統計局周一發布的資料，去年10至12月的第四季經濟年增率為5.02%，高於前一季的3.51%，符合政府預期，然優於路透預期的4.90%。

而隨著經濟從疫情泥沼中復甦，2021年全年國內生產總值增加3.69%，優於2020年的萎縮2.07%。

然而今年的經濟前景，卻因新冠傳染病病例數不斷增多、全球貨幣緊縮導致金融市場潛在的波動，以及印尼自己縮減貨幣和財政刺激，而蒙上陰影。

凱投(Capital Economics)分析師Gareth Leather說，在今年第一季，Omicron病毒將是小障礙，但是更大的障礙來自於大宗商品價格的下跌和(貨幣)政策的收緊。

在第四季，佔印尼GDP一半以上的家庭消費增加了3.6%，較前一季的1%的增幅有所加快。另外由於政府和私人部門活動的恢復，第四季的投資和公共支出增長更快速。

而由於棕櫚油、煤炭和鎳等出口產品價格居高不下，第四季出口增長也從第三季的29.2%升至29.8%。

雅加達的Permata銀行經濟學家Josua Pardede表示，預計2022年GDP增長將進一步恢復至4.8%至5%之間，主要是政府維持著醫療和社會安全的支出。

印尼央行將從3月開始上調銀行存款準備金率。而這種緊縮被視為是對美國升息的準備。