春節連假期間，民眾行經國道都須配合高乘載管制政策，一名男網友分享「忘記高乘載的妙招」，並轉發2020年的照片，只見照片中有一個用帽子、外套、褲子和口罩製作出一個假人，乍看之下彷彿有人在休息一樣，讓不少網友大開眼界，不過此舉已違法，最高可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰，提醒用路人勿以身試法。

不少民眾趁春節連假開車出遊、返鄉，有鑑於連假期間國道經常出現嚴重塞車情況，高速公路局祭出高乘載等交通管制，以確保交通順暢。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》轉貼一張2020年的照片，稱「臨時忘記要高乘載，還好想到有這招」。只見有一個戴著黑色帽子和口罩、穿著黑色外套及水藍色牛仔褲的人，坐在小客車後座休息，且手插口袋，腳下還有一個滑落的黑色外套，不過仔細看才發現，這其實是一個用衣服製做出來的假人。

貼文一出，不到1天的時間就湧入3萬4000人讚按，紛紛留言表示，「哇，超像」、「是高手」、「這招也太高招了吧」、「我試過但被抓包」。也有眼尖的網友指出，「安全帶呢」、「但是沒有繫安全帶」。

事實上此舉已違法，依據高速公路實施高乘載管制措施規定，若駕駛人未達高乘載規定，硬闖上交流道，得依道路交通管理處罰條例第33條，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰，提醒用路人勿以身試法。