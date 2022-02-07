春節期間中市推出「春節疫苗施打計畫」，合計238家次合約院所、開設441個門診診次，台中市衛生局統計從1月31日到2月6日總共接種9296人次。而1922預約平台第21期接種自7日開始中市也有12萬人完成預約，衛生局也協調合約醫療院所開設免1922預約平台門診，約可再釋出6萬3千人次的量能。

因應國內疫情南北延燒，加上農曆年南北往來頻繁，台中市規劃「春節疫苗施打計畫」，原本預計接種1萬5千人次，經台中市衛生局統計自1月31日至2月6日春節期間共接種9千296人次，其中第一劑1千967人、第二劑2千889人、基礎加強劑9人、追加劑（第三劑）4千431人。

台中市衛生局也統計至7日上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為241萬1千256人，全人口涵蓋率為85.70％，完成第二劑接種人數為219萬9千302人，第二劑涵蓋率為78.17％，基礎加強劑接種人數為2萬9千317人，基礎加強劑涵蓋率為1.04％，第三劑（追加劑）接種65萬3千602人，第三劑涵蓋率為23.23％。

另，1922預約平台第21期自2月7日到13日進行接種，台中市開設13萬4千人次接種量能，目前完成預約者約12萬人；而1922疫苗預約平台第22期也將自9日10起至11日中午12時開放線上預約，台中市也預計開出15萬1千劑的接種量能，請有需要的民眾可上網先行預約，受理接種日為14日至20日。

台中市衛生局強調，為服務第1、2劑接種需求及未於1922平台成功完成第3劑預約民眾，台中市另開設免1922預約平台門診，第21期約可再釋出6萬3千人次的量能，有需要的民眾可逕洽台中市開診合約院所及衛生所預約接種。