Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

日前北京奧運開幕式進行當晚，荷蘭公共電視台一名記者在冬奧體育館外進行現場連線直播時遭到保安人員當場驅離，加上滿臉錯愕的主播尷尬無語的畫面在網上爆紅。國際奧委會發言人對此表示，已與荷蘭公共電視聯絡協商，對於北京冬奧整體新聞自由無任何擔憂。

《美國之音》報導，荷蘭公共電視(NOS)在其推特帳號說，該台記者在北京中國國家體育館外進行電視連線直播時，被中方保安人員強行驅離鏡頭，導致連線報導中斷。這個被攝像機全程記錄的事件瞬間不脛而走，迅速在全網引爆熱議。

這段總長28秒的視頻顯示，並列的雙人畫面中，荷蘭總部的女主播與該台駐京記者Sjoerd den Daas各居一邊，主播表示正與體育館旁的記者連線，並詢問記者有關開幕表演節目。但記者才剛開口，便有一名戴著紅袖章、身著黑衣的大陸男子闖入畫面，以用右胳膊把記者往後推離鏡頭，一邊高要求記者「往前走，哥們兒！」表情尷尬的記者努力在鏡頭前保持微笑，並向保安人員解釋正在進行直播，，但仍被不斷搡以致離鏡頭漸遠，記者最後只得說：「你們已經看到，我們現在正被趕走......，剛才已經在另一個地方被趕走，只能晚一點再連線。」

報導說，影片中戴眼鏡著黑衣的中國保安人員胳膊上的紅袖章繡著「治安志願者」等字樣。記者直播被迫中斷後，荷蘭公共電視主播滿臉錯愕地說：「不幸的是，這種情況已漸漸成為在中國採訪記者的日常現實。」

荷蘭電視推文下有網民提出疑問稱：「為什麼那名保安人員沒有戴口罩？」「在中國做生意和做媒體都不安全」、「這只是冰山一角。外國記者不斷遭到騷擾。中共擔心其完美形象被記者破壞」；也有網民以中文質問：「你為什麼不想想為什麼只有你被拉走？你XX合法嗎？一些記者為了報導新聞真不擇手段」、「這個記者很明顯清楚他為什麼會被清走，中國不是你們為所欲為的地方」。

美媒《野獸日報》(The Daily Beast)網站稱，這段錄影「不同尋常」，同時也不清楚這名荷蘭記者為何得罪當局，也許因為他在昏暗的街角連線吧！大陸網上則有網民指出，荷蘭記者闖入管制區，在遭到驅離後又在管制區邊緣磨蹭，才會再度被驅趕。