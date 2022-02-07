促進轉型正義委員會任期今年5月又將屆滿，促轉會預計在任期結束前，針對中正紀念堂轉型及中正紀念堂管理處的法制配套提出建議。國民黨立委鄭麗文痛批，促轉會已經延任兩次，如今是否又想故技重施，以公務員任務尚未完成之名， 行延續組織生命領公帑之實？無疑就是想讓其成為萬年的政治打手。

鄭麗文表示，況且促轉會所謂的移除「威權象徵」，並不是全部以轉型正義為目的，而是為了切割中華民國歷史，否則為何整個轉型正義的追訴都只針對國民黨執政時期，卻絕口不提日本殖民統治時期？

她說，更別提前段時間蔡總統才剛到蔣經國紀念園區、肯定蔣經國「反共保台」，如今促轉會又拋出拆除地景的構想，豈不是在打臉蔡政府？

鄭麗文指出，促轉會成立近四年來，爭議不斷，先是披露線民身份、公開檔案到移除蔣介石銅像的計劃，種種行徑都已經顯示促轉會沒有延任的必要，促轉會已經是民進黨的政治打手。

她直言， 促轉會主要目標為還原歷史真相、開放政治檔案、促進社會和解，但幾年下來，看到的只有促轉會帶著不中立的眼光還原真相、開放檔案給特定色彩的人查看，甚至是認為只要將含有威權象徵的一切通通改名、撤換就有不一樣的意義，這樣的促轉會四年來並沒有讓社會和解，反而是助長社會撕裂。

鄭麗文強調，行政院若想再次利用促轉條例讓促轉會延任，無疑就是想讓其成為萬年機關，萬年的政治打手，而這樣荒唐的「促進轉型正義」，造成人民相互的不信任、助長社會撕裂，民進黨也別想逃避責任。