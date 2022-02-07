廖姓男子去年6月騎鐵馬入桃園復興山區，當地霞雲里長楊米豐攔下詢問是否戴口罩，豈料竟遭廖男怒告妨害自由，楊也不滿廖報案時念錯名字反控公然侮辱，桃檢審酌廖男自陳里長僅有口頭喝斥，未以強暴手段阻止離開，而廖則是錯看背心上名字，雙方均不起訴處分。

44歲廖姓男子去年6月26日早上7點多，戴著面罩騎自行車行經復興區霞雲里志繼部落入口200公尺處時，遭駕車的楊米豐攔下，詢問是否有戴口罩，廖姓騎士指控自己回稱「有」，要繼續前行卻遭攔下，自認騎車走119縣道從未碰過管制站，也沒被攔下要求實名制，認為楊男行為已構成強制罪，報警處理。

楊米豐否認妨害自由，強調自己當時正在執行防疫工作，看到廖男騎自行車進入部落，外觀上僅戴領巾、未見有戴口罩，才將他攔下，他也反控廖男打110報案時，稱他是「里長楊豬豐」，涉嫌公然侮辱。

桃園地檢署調查，廖男偵訊時改口稱楊是用手比畫、示意他拉下領巾，又說要叫警察來開10萬元罰單，但沒有阻擋他離開，僅是口頭喝斥，檢方認定楊並未以強暴手段妨害廖的行動自由；另外廖男也解釋是將楊男背心上的「米」字誤看成「朱」字，事後也有向他致歉，桃檢採信廖的說法，偵結都對2人予以不起訴處分。