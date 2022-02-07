玉山國家公園管理處，以歷年高精度航空攝影影像建置的3D圖台，近期全新改版正式上線，具有跨瀏覽器功能的3D立體圖台，提供登山資訊、主題地圖等豐富圖資，滿足不同族群的需求而且操作容易，歡迎民眾透過線上虛擬玉山行。

玉管處表示，全新改版上線的圖台是3D地形展示的地理資訊平台，以中文、易操作、絕佳串流速度、真實顯示地形變化為底圖的設計構想，民眾只要以Chrome、Firefox、Edge、Safari等瀏覽器開啟圖台，不需額外安裝元件，從玉管處官網首頁點選「玉山3D圖台」的圖示，或直接連結「玉山3D圖台」，即可體驗。

圖台左側圖層區上方，提供園區氣象資訊、即時影像，6種定位及生態查詢功能，方便民眾掌握最新園區資訊；圖層區建置基本圖資、地標景點、遊憩資訊、園區設施、3D模型及地形圖等15大類、百餘種圖資的樹狀資訊樹，可以任意套疊，只要勾選圖層名稱前的方框，就能立即展繪在圖台上。

另外針對山友建置「登山資訊」圖層專區，蒐羅山岳、山屋、營地、可通訊點及停機坪等資訊，包含各登山路線步道剖面圖、地圖定位及步道路線飛覽影片，讓民眾在登山前，可以預覽行進路線沿途景緻，或登山後回顧山川美景。

圖台右側工具列則提供各項實用的工具，最上方的操作說明，除了介紹操作步驟，還提供各項功能操作的示範影片，也提供GPX檔案匯入圖台功能，讓山友可以從圖台上預覽自己或他人走過的軌跡；量測工具則提供距離、面積量測，還有通視分析的工具，讓山友可以預先了解各山頭據點的景觀視野。

玉管處表示，改版後的圖台還有一項特色，新增製作多種主題地圖，例如「玉管處組織變遷」、「排雲山莊沿革」、「瓦拉米地區礦業案件補償」等，將歷年典藏珍貴歷史照片、公文檔案資料，以故事地圖的方式呈現在圖台上。另外，還有「玉山地質之美」、「玉山山腳下小農紀實」、「八通關越嶺道路東段史話」等主題地圖，將平面的出版品，以空間資訊的方式呈現，更能身歷其境，感受時空環境的變化。