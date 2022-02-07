全台房價高漲，咬牙付頭期款買房，卻還有2-30年的房貸要背，令人苦不堪言。有網友認為高房價反而能促進台灣進步成長，因為鉅額的房貸才會增加民眾辛勤上班的動力；貼文一出後，釣出1名神人質疑「為何房貸一定要繳完？」，並分享1招，不僅能夠繳清房貸，還大賺約1500萬。

1名網友在PTT八卦板發文討論，試想一下如果現在低房價，沒幾年輕鬆繳完房貸，那大家還會努力工作嗎？如今房貸將許多人的人生精華期綁著，大家才會勤奮工作；舉例來說，上班不如意時，沒房貸壓力的人馬上不幹走人，反之背負多年房貸，即便有不滿也會吞下去。他總結，「高房價才能讓台灣進步」。

「為何房貸一定要繳完」另1名網友回文指出，如果買一間1千萬的房子，貸款800萬，之後房價漲到2000萬後，貸款還剩下500萬，「我不能賣掉嗎？手上多了1500萬現金耶」；若是以此為例，買2間就變3千萬現金，3間則有4千5百萬現金。不過他補充，還有一些稅和規費要計算。

這名網友續指，反而租房才更慘，沒工作後要如何繳房租？若買房房價翻倍上漲，即使脫手換小間房子住，手中仍有千百萬現金可運用；簡而言之，有買2-3間房的人，大概約50歲即可退休，一直租房不知道幾歲才能退休。

貼文一出後，網友紛紛回應， 「有人就是死腦筋一直線」、「有些人是真的這樣富有的」、「蠻酸的，不過這就是目前炒房現況」、「應該說，真要賺多，早期買的房才能賺多，現在頂多小賺而已」、「就魯蛇思維，有人十年前新竹花1000萬買，今年2000萬賣掉回台南2000萬買透天，今天漲到3000萬，如果當初不買？今天能有3000萬透天？」。