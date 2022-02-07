受到美股反彈激勵，台股開高走高，航運股領軍台股漲逾兩百點收復17900大關，電子、金融、傳產同步跳漲，終場大盤勁揚1.28％，收17900.3點。

台指期上漲275點至17899點。價差方面，台指期逆價差縮至4.3點，電子期逆價差縮至0.68點，金融期逆價差縮至3.77點。

現貨部分，三大法人賣超49.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2876口至10878口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1521口至30260口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少328口至10344口。

永豐期貨指出，權值股部分，僅鴻海以上漲作收，台積電開高後拉回，下跌0.16％、大立光收平。

盤面上以航運股最為強勢，貨櫃三雄去年總營收合計破兆元大關，萬海、長榮、陽明全面噴出漲停。金融股走勢亦堅挺，開發金、高雄銀分別跳漲4.95％、4.46％。

整體來看，國際股市在春節期間相對回穩，台股開紅盤收復5日線、季線，加上國內疫情未再進一步擴大以及經濟基本面良好，預期短期大盤補漲行情可望延續。