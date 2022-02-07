台灣本田汽車表示，全新國產車All New Fit在1月創下1127輛銷售佳績，市場占有率達31％。其中去年12月底上市的油電車型Fit e:HEV，以電驅雙動能的技術，達到最佳市區油耗每公升39.57公里、平均油耗每公升26.9公里，同時提供油電複合式動力系統保固五年或15萬公里、鋰電池十年或20萬公里的保固，節能同時並擁有媲美2.5升汽油引擎車的25.8公斤米大扭力，自上市以來已累積超過2000張訂單，供不應求，台灣本田將積極協調供應計畫，以儘早將車輛送達給顧客，滿足其用車需求。