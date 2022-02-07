一年一度的「2022年日本年度自行車」選拔結果出爐，日本BRIDGESTONE公司生產的ANCHOR RP9、以及義大利Carrera公司生產的PHIBRA DISC，分別獲得第一名和第三名，而這2款得獎自行車的車架，則是由大田100％轉投資的領航複材科技公司代工生產。

大田（8924）7日表示，大田100％轉投資的領航複材科技(惠州)公司，因有櫻之田的技術累積，具有VGT複合材料核心技術能力，除了創新研發新EPUS製程技術外，也持續精進改善製程，深獲客戶肯定。

大田指出，領航複材科技代工的客戶都是歐美日等世界知名品牌，包括BRIDGESTONE、CARRERA、Wilier、ORBEA、DE ROSA、PODIUM、以及IBIS。

大田表示，「2022年日本年度自行車」評選的對象，包括所有在日本銷售的品牌自行車，分別獲得第一名和第三名的日本BRIDGESTONE公司生產的ANCHOR RP9、以及義大利Carrera公司生產的PHIBRA DISC，車架即是出自領航複材科技。

一年一度的「2022年日本年度自行車」的舉行，主是是要確定代表年度的最佳公路自行車，此次大賽，9名自行車記者，實際試駕2021年1月至2022年1月發布和評選的10輛公路自行車，選出排名第一的公路自行車Anchor RP9。