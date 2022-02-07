2022北京冬奧7日下午4點半開始的競速滑冰女子1500公尺，中華隊好手黃郁婷出賽，可惜2分00秒78在參賽30名選手中排名第26、無緣獎牌，

現年33歲的黃郁婷，是這次中華隊4名參賽選手中唯一有奧運參賽經驗的好手，上屆冬奧在這個項目彎道失誤，繳出2分18秒84成績，除了一名白俄羅斯女將取消資格，黃郁婷的時間在26人中墊底，本屆再度挑戰，被大會安排在第1組出賽，和英國選手史麥玎（Ellia Smeding）同組，黃郁婷以2分00秒78完成、比對手更快，不過後面出賽的選手實力更堅強，黃郁婷最終排名第26、無緣獎牌。

荷蘭35歲名將伍斯特（Ireen Wust)）以1分53秒28奧運新猷摘金，這是她生涯在冬季奧運第6金，此外她還累積有5銀1銅；日本選手高木美帆以1分53秒72獲得銀牌，另一位荷蘭選手德容（Antoinette de Jong）以1分54秒82獲得銅牌。

競速滑冰女子1500公尺共有30名選手、分成15組出發，選手只滑一趟，以完成成績決定排名，儘管黃郁婷未能奪牌，接下來還有1000公尺、500公尺兩個項目可以爭取獎牌。