缺蛋潮突然來襲，政府擬進口應急。台北市議員游淑慧有感而發臉書貼文：「想買雞蛋，買不到；吃不下的釋迦，要你買。其實台灣不缺蛋，到處都是王八蛋、混蛋和窮光蛋」，最後，加註「#一斤1450元 #請別對號入座」。

據了解，業者稱目前每日雞蛋需求是2200萬到2300萬顆，國內業者每日最多供應1900到2000萬顆，每日仍有200到300萬顆的缺口，即便政府擬進口應急，也難以彌補民眾日常需求。尤其，下游用蛋大戶、糕餅業者更感受蛋價「直線飆漲」感覺，農曆年前每箱20斤雞蛋價格是600元到700元，在奇貨可居、加上運費上揚等因素，每箱已漲到800元，等於過了一個年假再漲逾一成，且這還是中南部的價格，北部恐怕更貴，對小吃店、餐飲業來說，負擔壓力更大了。政府進口雞蛋是否能平衡供需？糕餅業者認為，蛋講求運程短、新鮮，進口政策恐怕「緩不濟急」。

缺蛋潮更在網路社群掀起另類「炫耀」文，對這民生基本需求，蔡政府沒法解決窘態。游淑慧有感而發表示：「想買雞蛋，買不到；吃不下的釋迦，要你買。其實台灣不缺蛋，到處都是王八蛋、混蛋和窮光蛋」。網友按讚數破萬人，有留言附和：「執政無能，缺德行 人民自求多福 健康福豐！平安！」、「說的太讚啦！一斤1450元」、「哈哈哈，真有材說得好」。