新莊突颳超強風 路過轎車慘遭折斷路樹「全車活埋」 18:072022/02/07 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊路樹遭強風吹倒，砸中路過轎車。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊大型路樹遭吹倒，路過轎車可說慘遭「活埋」。（翻攝畫面） 消防人員獲報到場處理。（翻攝畫面） 新北市新莊區下午突然颳起強風，一輛銀色轎車下午近5時許行經新樹路207號，突遭倒塌路樹當頭砸下，整輛車被巨大樹體掩蓋，宛如「活埋」。所幸這起意外沒有造成人員受傷，消防人員抵達現場，員警也到現場交管，目前現場2線道全線暫時封閉，已通知區公所聯繫廠商到場處理。 內壢小客車「捲麻花」高掛號誌桿 現場影片曝 駕駛慘死 北市轎車自撞護欄後翻車 駕駛一度被卡在車內動彈不得 #現場 #強風 #轎車 #路樹 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 炎亞綸逗郭靜模仿劉寶傑台下郭子乾搶麥 04:102022/01/29 娛樂新聞 彰化秀水電鍋燒焦釀住宅火警 消防人員破壞鐵捲門搶救 17:452022/02/05 社會 嘉義文化路夜市濺血！婦行車糾紛找兒助陣慘被刀捅 12:112022/02/05 社會 苗栗宮廟旁工寮突起火 轎車遭殃慘被吞噬燒成廢鐵 16:352022/02/07 社會 轎車見警車急停死巷 駕駛下車走路姿勢「有異」遭揭穿詭計 13:242022/02/06 社會 桃園醉男沒開燈自撞路邊車輛還肇逃 警上門抓人下場慘 19:482022/02/06 社會 開車進死巷慘卡「田中」 桃園女慌張：按手機導航指示 17:392022/02/07 社會 鄰居車主臨停遭驅趕罵「知道守望相助嗎」 網怒祭1狠招 16:062022/02/07 社會 4名日籍官員赴南庄露營車輛沒電受困 蓬萊警助脫困 14:132022/02/04 社會 台南柳營2層樓鐵皮建築冒火舌 幸無人受困 14:362022/02/04 社會 汽、機車擦撞前保桿脫落 騎士下車理論又遭後車追撞1人受傷 11:562022/01/31 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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