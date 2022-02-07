新北市新莊大型路樹遭吹倒，路過轎車可說慘遭「活埋」。（翻攝畫面）

消防人員獲報到場處理。（翻攝畫面）

新北市新莊區下午突然颳起強風，一輛銀色轎車下午近5時許行經新樹路207號，突遭倒塌路樹當頭砸下，整輛車被巨大樹體掩蓋，宛如「活埋」。所幸這起意外沒有造成人員受傷，消防人員抵達現場，員警也到現場交管，目前現場2線道全線暫時封閉，已通知區公所聯繫廠商到場處理。