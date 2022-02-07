台北市長選舉將於年底投票，各界都十分關注選情走向和各陣營可能推派的候選人。資深媒體人黃暐瀚分析，民眾黨在台北市提名8人參選議員，需要靠黃珊珊帶動選情，因此台北市長柯文哲不會放棄黃珊珊，屆時台北將形成「三腳督」的局面，在此情況下衛福部長陳時中參選的機率就會很大。他還認為，對國民黨而言，年底選戰的關鍵，在於高雄和台南市長選戰的氣勢。

黃暐瀚今天(7日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，黃珊珊比想像中的還強，她一定會選到魚死網破，柯文哲也不會放棄黃珊珊。民眾黨在台北市6區提名8個議員候選人，需要黃珊珊來帶，如果得票往上衝10%，有可能選到2席；若8席都上，黃珊珊就算最後沒選贏，民眾黨也沒輸，民眾黨有議會黨團，柯文哲就能從卸任後一直跑到2024。這種情況下，陳時中出來選市長的可能性就會很大。

黃暐瀚分析，民進黨在台北市的支持度是35%起跳，往上加很快就過40%，雖然不知道上次柯文哲的得票當中有多少是民進黨支持者 ，但如果對半分，有20%跑過來，加上先前姚文智的得票18%，就有38%了，「不是說最後會怎樣，而是說若台北市是三腳督，民進黨可能會贏」。

黃暐瀚認為，雖然國民黨在台南和高雄的贏面不大，但是氣勢要擺出來，這會影響其他縣市選期，如果在高雄和台南讓民進黨選得很緊張，那其他縣市，如台中和宜蘭就不會輸。