台南山上水道博物館與南良集團合作，在新春連假期間推出「真愛健康，健康過年」活動，不僅每天發放造型可愛的3款虎年創意紅包袋「雄壯威虎」、「虎媚動人」、「愛老虎油」，還安排書法、武術、詩經吟誦、音樂演奏等六藝學苑走春活動，從初一到初六每天都吸引大批民眾入場參與。

水道博物館指出，六藝學苑走春活動，邀請蕭季慧、吳棕房、汪山河等3位書法家現場揮毫，施正忠、吳木村、林溪南等3位武術名家現場表演，施子檀詩詞吟唱，還有邱秉鎰、邱彥暄音樂演奏，精彩多元的活動，讓民眾前來水道走春都讚不絕口，覺得不虛此行。

文化局長葉澤山也說，今年的春節連假長達9天，但受制於疫情，大多數民眾都只能在國內過年。文化局在各區遍地開花，除了鹽水月津港燈節、龍崎空山祭，以及在市區古蹟景點安排精彩活動之外，最近相當熱門的山上水道博物館，更因擁有廣闊的戶外空間，加上多樣化的親子設施及豐富的植栽，也是親子走春的好場所。

南良集團總裁蕭登波表示，該集團以推動健康生活為企業責任，經營六藝學苑也是為了落實企業社會責任，學苑除舉辦各項活動凝聚會員的向心力，還提供會員附加價值服務，並推動「禮、樂、射、御、書、數」等相關活動，更擁有多位健康生活大師及行動導師，都在專業領域具有一定資歷、成就與實務經驗。