金門縣長楊鎮浯赴金城分局，慰問基層同仁堅守崗位，讓鄉親過了一個平安年。（警方提供）

大年初七上班日，金門縣長楊鎮浯下午在縣警察局長廖高江的陪同下，赴縣警局慰勞基層同仁堅守崗位，讓鄉親過了一個平安年。

楊鎮浯表示，警察業務千頭萬緒，而且都與鄉親日常息息相關，尤其在防疫期間，舉凡大型接種站維安、居家隔離檢疫、口罩佩戴勸導、邊境管制維護，都看得到警察同仁站在第一線的身影，他要代表鄉親給予肯定和致敬，也提醒大家要注意身體健康及執勤安全。