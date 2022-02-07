感謝員警辛勞 楊鎮浯縣長赴警局慰問 18:192022/02/07 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣長楊鎮浯赴縣警局，慰問基層同仁堅守崗位，讓鄉親過了一個平安年。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣長楊鎮浯赴金城分局，慰問基層同仁堅守崗位，讓鄉親過了一個平安年。（警方提供） 大年初七上班日，金門縣長楊鎮浯下午在縣警察局長廖高江的陪同下，赴縣警局慰勞基層同仁堅守崗位，讓鄉親過了一個平安年。 楊鎮浯表示，警察業務千頭萬緒，而且都與鄉親日常息息相關，尤其在防疫期間，舉凡大型接種站維安、居家隔離檢疫、口罩佩戴勸導、邊境管制維護，都看得到警察同仁站在第一線的身影，他要代表鄉親給予肯定和致敬，也提醒大家要注意身體健康及執勤安全。 美議員推更名台灣代表處 外交部：感謝支持 眼尖警發現阿伯反覆操作ATM 一舉動逆轉劇情 #金門 #縣警局 #楊鎮浯 #員警 #慰問 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送員紅燈牽車過馬路 遭開單嗆「沒用爛警察」下場更慘 09:492022/02/07 社會 體恤春節執勤辛勞 警政署長陳家欽慰勉竹市基層警 12:512022/02/06 社會 400公里謝票之旅明啟程 羅智強臉書吐心聲網佩服 08:572022/02/07 政治 男返鄉途中主動脈剝離 警急開道送醫救回一命 17:452022/02/07 社會 翁打完第三劑後頭暈跌倒 民眾暖舉送愛 11:022022/02/07 寶島 吵架離家轉去大賣場購物 中市警速尋回夫妻圓圓 11:482022/02/07 社會 屏東縣政府舉行新春團拜 潘孟安期許金虎年縣政發光發熱 17:242022/02/07 政治 婦人年節期間忘記回家的路 中和警透過里長群組助返家 16:362022/02/07 社會 癱坐百貨公司前腳「腫成麵龜」 男拒絕就醫：新年觸霉頭 11:472022/02/06 社會 徐耀昌任期最後一年 期勉團隊堅持到最後一刻 15:222022/02/07 政治 永康警喬裝外送員 破獲職業大賭場 11:492022/02/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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