戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天發表4.0版本更新，推出一系列全新內容，迎接2022年的第一個版本更新。除了《戰艦世界：傳奇》X《碧藍航線》第三度合作正式登場之外，一系列全新 III-VII階義大利主力艦也於4.0版本更新進入搶先階段。另外，為期五周的全新戰役開放讓玩家挑戰，獎勵則為德國主力艦Brandenburg。

玩家期待已久的合作又降臨了！《戰艦世界：傳奇》X 《碧藍航線》第三度合作《碧藍航線》於4.0版本更新正式登場，推出六名以《碧藍航線》角色為原型所設計的全新指揮官，包括薩丁尼亞帝國的托里奧號（Littorio）、北方聯合的奧羅拉（Aurora）、白鷹聯邦的一名指揮官和櫻花帝國的三名指揮官。4.0版本更心也意味遊戲中的指揮官名單正式超越100名，是《戰艦世界：傳奇》一個很重要的里程碑。除了指揮官外，此次合作還推出相對應的戰艦和永久迷彩，包括美國巡洋艦Montpelier、日本驅逐艦雪風號和蘇聯巡洋艦奧羅拉，讓玩家能一次納入收藏。

五艘全新義大利主力艦將於4.0版本首度亮相，其中包括 III 階Dante Alighiere 和VII 階Vittorio Veneto。III-VI 階義大利主力艦於此版本進入搶先體驗階段，VII階Vittorio Veneto則將於下個版本開放。另外，羅馬主力艦Regia Marina 還有全新巡洋艦Gorizia 將正式加入遊戲。

另外，一個為期五周的全新戰役也於4.0版本更新中推出。玩家將有機會獲得德國裝甲主力艦Brandenburg。

最後，4.0版本更新引進了一項重要功能 – 跨平台遊玩，開放讓PlayStation和Xbox遊戲主機上最多三名玩家一起同時加入戰鬥。玩家同時也能將跨平台玩家加入好友名單。