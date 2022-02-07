IC設計服務廠創意（3443）受惠於人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）等特殊應用晶片（ASIC）市場需求持續增加，元月營收16.46億元創歷年同期新高。
創意公告元月合併營收月增8.0％達16.46億元，較去年同期成長48.7％，為歷年同期新高。創意指出雖然第一季是傳統淡季，受到季節性因素及工作天數減少的影響，季度營收表現會較上季下滑，但全年來看可望較去年成長，其中在先進製程與先進封裝進度超前，今年至少有4個5奈米製程產品可完成設計定案，同時與HPC客戶合作採用台積電3奈米N3E製程進行委託設計（NRE）開案。
法人表示，創意今年ASIC量產主要成長動能來自於固態硬碟（SSD）控制IC、網通晶片、數位相機感測晶片等16奈米產品線，NRE開案則以5奈米為主。再者，創意為客戶打造採用CoWoS先進封裝的AI／HPC處理器將會有3款進入量產。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。