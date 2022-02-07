擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的系微，宣布人工智慧韌體保護平台解決方案供應商Binarly公司，運用韌體威脅偵測技術協助系微發現先前未知的韌體安全漏洞，目前系微已修補這些安全漏洞並發佈於官方網站。

Binarly是一家由擁有數十年經驗的網路安全專家組成的公司，專注於研究進階惡意軟體威脅，包括韌體和硬體安全漏洞。他們的解決方案可對韌體進行深入檢測，並利用機器學習和進階代碼分析來發現未知的安全威脅及漏洞。

系微首席技術長兼韌體安全信任總監Tim Lewis表示，系微非常感謝Binarly為發現近期公佈的安全風險報告中提出的韌體安全漏洞所做出之貢獻。他們先進解決方案的偵測分析結果令人印象深刻，系微期待與Binarly能進一步合作，以強化我們韌體產品的安全性。

Binarly創始人兼執行長Alex Matrosoy表示，系微對於Binarly提出的韌體分析結果能及時做出專業的回應。Binarly相信這種作法反映出系微是一家高度重視韌體安全的公司，期待未來能與系微繼續合作。