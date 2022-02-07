南韓大勢女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，以厭世高級臉及清純氣質走紅，更因為受到精品大牌CHANEL欽點為品牌大使，被粉絲們譽為「人間香奈兒」，私下穿搭常成為許多女孩追隨的指標，最近她曬出一組居家床照，穿著短版衣服露出一截細腰，慵懶又性感的模樣，撩得粉絲心癢癢。

Jennie日前在IG貼出一組和愛犬躺床的照片，開心寫下「和寶貝們的療癒時光」，只見Jennie一下和愛犬嘟嘴玩親親， 一下又一起趴在床上，愛犬們都相當配合拍照，溫馨有愛的畫面，讓粉絲看了直呼療癒外，還忍不住羨慕起女神的狗狗們。

Jennie穿短版上衣露蠻腰。（圖／翻攝自IG）

而照片中，Jennie紮起利落高馬尾，穿著黑色短版T恤，搭配黃、粉、藍撞色格紋長褲，居家又不邋遢，尤其露出一小截水蛇腰，完美腰身曲線格外吸睛，儘管沒特別打扮仍散發女神風采，加上Jennie看向鏡頭的慵懶眼神，在清純中增添性感氛圍，又萌又辣的模樣，電暈大批粉絲。