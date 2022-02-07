舒潔羽絨經濟抽取衛生紙100抽＊12包，原價278元，特價買1送1。（家樂福提供）

年後漲價潮，衛生紙開第一槍，隨著木片、國際紙漿價格、運輸、能源、包材成本齊漲，永豐實今宣布，衛生紙將於2月下旬調漲，平均漲幅 8到20％，另一大家紙業者正隆表示，家紙事業目前沒有漲價的計畫，各大業者跟通路對於漲價回應亦以保守回應，在這波漲聲中，祭出優惠搶攻市場。

永豐實旗下擁有「五月花」、「得意」、「厚棒」等衛生紙品牌，其中，8成消費者最常購買的「抽取式衛生紙」漲幅平均漲幅約 8％，平版衛生紙漲幅約11％，正隆旗下則有「春風」、「情人」等衛生紙品牌，業者坦言，成本漲幅相當高，但目前無調漲計畫，國際家用紙品品牌金百利克拉克旗下則有知名衛生紙品牌「舒潔」。

家樂福表示，年後促銷多半所鎖定民生必需品，鼓勵民眾出門補貨， 9日開始的新檔期仍舊排有許多紙類商品促銷，包含衛生紙、廚房用紙...等，最低下殺買1送1，顧客可以挑這些促銷商品選購抗漲。家樂福9日起至22日止推出虎年促銷，除了鎖定民生必需品，再加碼點數大放送，其中針對顧客最擔心的紙品部分，家樂福表示家樂福會盡可能協商，在年後也安排了一系列的促銷，希望降低顧客衝擊，每週三在家樂福購買家樂福自有品牌時使用家樂福聯名卡／簽帳金融卡綁定家樂福錢包支付599元以上享8折優惠。

家樂福推薦促銷品項如， 舒潔羽絨經濟抽取衛生紙100抽＊12包，原價278元，特價買1送1、可麗舒豆卡聯名衛生紙90抽＊6包原價69元，特價2件118元，平均1件59元、家樂福抽取式衛生紙110抽＊24包原價269元，促銷價249元。

全聯談到，目前衛生紙不會調漲，另因應檔期還有促銷價，例如10日前，可麗舒抽取式衛生紙促銷價112元，全台限量6萬包。

寶雅表示，賣場及線上的衛生紙也都未調漲，屈臣氏表示，各大品牌衛生紙商品售價及促銷活動會參考市場價格調整，自有品牌衛生紙，因原物料成本持續上揚，目前仍積極與衛生紙製造廠商溝通協調相關產品售價，亦將不定期推出衛生紙相關優惠活動供民眾選購，暫無漲價計畫。屈臣氏觀察，過年前衛生紙有一波銷量成長，但推測其因，應與民生用品補貨需求及過年買氣帶動較為相關。