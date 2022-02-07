南投市軍功等3里行政區域改編，身分證戶籍資料要隨之更改。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

因應人口聚落及環境變遷，南投市內新、內興及軍功里等3里鄰行政區域調整，里鄰轄區改變但不影響公民參與年底選舉投票資格；南投市戶政事務所將自2月15日起，派員至各里為民眾提供改註戶口名簿、身分證服務。

縣府民政處表示，行政區域調整原則是里界清楚、里鄰戶數適當，更符合便民服務需求及提升行政效率；行政區域調整後，國民身分證及戶口名簿未換發前仍然有效，今年底舉行的選舉，不論有無標註或換發註明新里鄰的國民身分證，都可持身分證前往投票，不影響投票權益。

南投市戶政事務所人員，將到內新里、內興里及軍功里提供便民服務，在身分證背面黏貼新里鄰標籤，及改註記戶口名簿，請民眾依排定日程就近辦理，如果無法於排定日程前往，可到南投市戶政事務所辦理。

行政域調整後，原內興里7-11、13鄰調整為內新里19-23鄰；原內興里1、4-6、12鄰調整為內新里24-28、30鄰；原內興里2、3、17、24、32鄰調整為內新里29、31-34鄰；原內興里14、15、16鄰調整為內興里1-3鄰；原內興里36、37鄰及軍功里13鄰調整為內興里4-6鄰；原內興里38、39鄰及軍功里14鄰調整為內興里7-9鄰；原內興里20、22、26、28鄰調整為內興里10-13鄰；原內興里18、19、27、31、35鄰調整為內興里14-18鄰；原內興里21、25、30、33、34鄰調整為內興里20-22、24-25鄰；原內興里29鄰調整為內興里19鄰；原軍功里27鄰調整為軍功里13鄰、28鄰調整為軍功里14鄰。