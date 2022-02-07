台中市長盧秀燕7日宣布新人事，拔擢曾任立委江啟臣助理的鄭照新，出任台中市新聞局長。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕7日宣布新人事，拔擢曾任立委江啟臣助理的鄭照新，出任台中市新聞局長，江啟臣表示，「盧市長有來問過我」，鄭照新有國會助理經歷，也有高雄市府行政歷練，本身是名嘴論政理念明確，年底選戰將屆，必須適時主動攻擊因應，文宣傳達讓更多市民了解，鄭照新足以勝任，助盧秀燕拚連任。

戰鬥藍到位！鄭照新擁有美國南加大公共政策管理碩士，擔任江啟臣助理時，協助江啟臣針對國會議題、針砭時政，表現傑出，江啟臣擔任國民黨黨主席時期，他則任職文傳會副主委與政策會職務，對外負起發言任務。

韓國瑜擔任高雄市長時，也向江啟臣借將，找來鄭照新擔任高雄市府新聞局長，江啟臣的助理，韓國瑜與盧秀燕先後向他借將，鄭照新在「漢子、禿子、燕子」三名首長中，就擔任其中兩人的市府「化妝師」。

江啟臣說，在找鄭照新之前，盧秀燕的確有向他徵詢過意見，以鄭照新對台中市的熟悉度，還有國會助理經驗，與高雄市新聞局長經歷，出任台中市新聞局長非常適任。

「年底要市長選舉，鄭照新2010年台中市升格直轄市時也選過大里區市議員」，江啟臣直言，鄭照新曾投入選戰，了解選舉各種戰況，而且他也是傳媒的政治評論者，與媒體互動熟悉。

江啟臣說，鄭照新可以協助推動盧秀燕的市政宣傳，做好新聞局長傳真機的角色，他對盧團隊的施政不只全力支持，也看好鄭照新還身負加大政策說明效益的任務。

國民黨在台中市去年經過中二選區立委補選，民進黨舖天蓋地的戰火，國民黨難以招架，江啟臣強調，鄭照新應可以針對台中市府的文宣宣傳加大力道，變化多端的選戰陸海空新方式，要做出即時因應。

「對手攻勢如海嘯而來時，不能被動不回應，應該有的適時主動攻擊」，江啟臣稱讚鄭照新學經歷俱佳，上任後就可以馬上上手。