蘇黎世電影節國際電影配樂金眼獎得主、作曲家張菁珊，從古典音樂背景出身到勇闖好萊塢，從事電影配樂工作，這大半年來，她在台灣一連發表的曲目，包括描寫美麗島事件的《自由的枷鎖》、由多首歌曲組成的《音樂百年》組曲等，都和台灣有關。

張菁珊表示，好萊塢配樂的訓練是她的養分，「我希望能直接用音樂和觀眾溝通，帶他們進入音樂裡的世界，不需要透過文字輔助，也能感受到我想說的內容。」

張菁珊現在是好萊塢作曲家湯姆．霍肯伯格（Tom Holkenborg）工作室團隊成員，她擁有紐約大學影視配樂碩士學位，出生於1994年，來自台北，畢業於古亭國小音樂班，主修低音提琴，國中考上師大附中音樂班，不過沒去報到，而是選擇就讀金華國中，同時與作曲家金希文學習作曲，高中就讀師大附中音樂班，畢業後赴美就讀伊士曼音樂院，大三下學期接觸獨立電影製作，學習使用音樂軟體以及混音技術，讓她發現另一片新天地。

張菁珊表示，電影配樂多是混和電子音源加上實體管弦樂團，在《自由的枷鎖》裡，她試著以寫電影配樂的方式，譜寫管弦樂曲，描寫台灣民主的過程，從嚴肅的戒嚴氣氛，寫到民主成形的開闊感，「對管弦樂團團員而言，音型和演奏方式可能不是平常習慣的樣子，但我希望能和觀眾分享電影音樂對我的作曲有什麼樣的影響。」

在《音樂百年》組曲裡的曲目，包括〈登山列車〉（高一生原創）、〈望春風〉（鄧雨賢原創）、〈阮若打開心內的門窗〉（呂泉生原創）、〈美麗的稻穗〉（陸森寶原創）、〈客家本色〉（涂敏恆原創）、〈天佑臺灣〉（李欣芸原創）。

張菁珊表示，一開始的〈登山列車〉，有揭開序幕的感覺，如同號角響起，之後接到聽眾耳熟能詳的〈望春風〉。張菁珊表示，她編曲時，希望能做到東、西方融合，一些平常聽的電影配樂和古典音樂作品，也常常帶給她潛移默化的影響。