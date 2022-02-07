過年本是全家團聚的時光，但有些人卻因工作等關係而無法返鄉，一名男網友表示，當兵時如果春節沒有排到假，就只能與軍中同袍一起過新年，好奇「當兵過年留守是不是一輩子的痛」，不料過來人一面倒讚，「超怕沒辦法留守」。

一名男網友在PTT八卦版發文表示，春節連假大家都返鄉過年，但沒有排到假的阿兵哥只能和軍中同袍一起度過，等到連假結束才能放假，好奇「當兵過年留守是不是一輩子的痛」。

貼文曝光後，不少過來人留言大讚，「留守才爽，根本沒長官要理你」、「過年就是在營休假啊」、「你知道過年從除夕到初五吃的有多好嗎，吃好住好又沒差事，平日放假出去玩也不擁擠」、「留守才是聰明人」。

也有人表示，「老兵都馬搶第一梯留守，因為營區內根本沒什麼長官在」、「我是自願留守的，長官根本不會來亂還加菜」、「不用面對親戚、紅包只用包給爸媽、人家上班你出去玩，搞不好還有加給，幹嘛不留守」、「超怕沒辦法留守」。