現下行動支付百百種，功能便利深受許多民眾愛戴，但仍有不少人還是習慣透過現金結帳。有網友日前去超市採買，但在排隊結帳時，前面的顧客手上也不是拿很多東西，卻要等到收銀台前才開始拿錢，影響結帳效率，看的他直翻白眼。底下網友看了爆共鳴，「真的，時間很多」、「這種真的很討厭」。

1名網友在PTT八卦板發文，指日前早上去全聯採買食材，排隊結帳時發現，排前方的婦人手裡也不是拿很多東西，卻非等到結帳前一刻才拿出錢包，「人家都已經講了多少錢，結帳的婦人才慢慢拿出錢包，然後慢慢抽出鈔票，慢慢拿幾個零錢」，是不是全聯買東西的人付錢都這麼慢啊？

貼文一出後，引起網友共鳴，「在全聯結帳常常遇到這種的，一個人造成收銀大塞車」、「我也覺得為什麼不先準備好錢」、「你才知道這些人多討厭」、「這種真的很討厭」、「很多人都這樣，男女都有」、「先拿好真的是基本」、「還會拿錢包出來抖零錢對吧」、「然後又問題一堆」、「點數又要再考慮半天」、「之前遇到5X歲的阿北也是，不分男女啦」。

但也有網友表示不急稍等一下也無妨，若趕時間擇日再來就可以，為這種事情生氣沒必要，「是在急什麼」、「到底在急什麼」、「趕投胎？不爽不要買啊」、「老了呀，要有同理心」、「你管人家」、「不爽就網購」、「不會，我都掏手機」、「你的時間好寶貴喔」。