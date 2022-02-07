滬尾田野工作室文史工作者紀榮達於農曆年前夕，於淡水崁頂里育英國小一帶，發現了清軍定海副營的古墓碑三方，紀榮達表示，這墓碑正是驗證1884年淡水清軍建立「內城岸」範圍的佐證。新北市文化局7日邀集各專家、文史工作者會勘，待專家確認有文化資產保存價值，再做列冊追蹤。

紀榮達表示，1884清法戰爭初期，清軍在淡水河及公司田溪之間興建了內、外兩道城岸，1884年10月滬尾之戰後，清軍再增建「內城岸」的北段，加總內城岸的南、北兩段，合計共4公里。

「外城岸」沙崙里，即現在靠近沙崙高爾夫球場，在文史工作者及地方居民努力下，已公告為新北市歷史建築；「內城岸」隱約在崁頂里育英國小一帶， 卻因尚未出土，範圍模糊。

隨著淡海新市鎮開發，內政部營建署工程欲開發「內城岸」，準備興建起學校及住宅區，過程中破壞大片原生林，實屬可惜，去年10月在工地發現疑似貝塚、國軍碉堡及海軍界址等遺構，此階段已報請文資審議；農曆年前夕，他在「內城岸」附近的小祠田野調查時，發現了清軍定海副營的古墓碑三方，這項發現正是城岸範圍的珍貴佐證，盼相關單位會勘保存。

文化局表示，7日上午邀集台大教授、各路專家學者以及在地文史學者共5人前往會勘，現場到訪並採集資料，待彙整委員意見並開會後，若認有文化資產保存價值，才會做成列冊追蹤。