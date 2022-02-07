陳亞蘭飾演嘉慶君。（欣湉國際提供）

陳亞蘭（左）與白雲在《嘉慶君遊臺灣》有逗趣的互動。（欣湉國際提供）

白雲（左二）特別演出《嘉慶君遊臺灣》。（欣湉國際提供）

台視60週年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》定檔2月24日晚間8點檔播出。7日曝光宣傳曲〈台灣好〉版預告，身兼製作人與男主角的陳亞蘭親自創作撰寫〈台灣好〉歌詞，並透過歌仔戲曲調編排〈台灣好〉廣場舞，藉由左右拍肩，向外畫圓推展的手勢，象徵著接收正能量，一切圓滿。她在編舞時，還設計了一個密碼，請觀眾看播出，找出「嘉慶君愛的通關密語」。

陳亞蘭指出，台灣有「福爾摩沙」美麗寶島之稱，選在這時間釋出預告，特別想給台灣第一線抗疫人員鼓勵，尤其近期疫情增溫，謝謝第一線人員齊心守護美麗的寶島，人民才可以安居樂業生活。

〈台灣好〉廣場舞特別請白雲飾演的賣粿婆「開舞」，帶領近30位陳亞蘭歌仔戲團的學員、臨演齊跳，眾人事前先用一整天時間練習這支舞，拍攝當下為了取各種鏡位，拍了至少一天，尤其在大熱天穿古裝拍攝，每個人都揮汗淋漓，卻不減熱情。陳亞蘭與陳秀卿2位製作人透露當初提議群歌舞的初衷，是因為歌仔戲是台灣的歌劇，有歌也有身段，因此設計大家一起歡樂跳唱的動作與歌詞，拍出唱跳熱鬧的視覺，「台灣傳統戲曲也能呈現這個獨特畫面」。她指出：「透過像賣粿婆這樣巷弄間的小人物引領，更能引發全民共感，從內心與外在高唱台灣實在有夠好，該段情節更放在首集呈現，藉此拉開遊台灣的人民和善、氣氛喜樂的序幕。」

相傳嘉慶君來台尋母，所到之處見證了台灣物產豐饒與山明水秀的好風光，以及台灣最美的風景「人」，所到之處都有充滿迷人的故事。陳亞蘭在《嘉慶君遊臺灣》飾演嘉慶君，與太監奶爸花格格（范宏恩飾）及保鑣李勇（蔡家元飾）在來台期間，結識王德錄（紀麗如飾）、賣粿婆（白雲飾）等好夥伴，展開了一起共患難的故事。

陳亞蘭在農曆過年期間，微服出巡式的開啟全臺走透透行程，所到之處見證了台灣人的溫暖，不僅80多歲的阿公、阿嬤聽到她要來，不畏寒風在現場排隊，見到她時還很開心地說喜歡她很多年了，一直很想親睹本尊，如今「追星成功」，讓這些資深粉絲們直呼「圓夢了！」而這幾天氣溫急凍，還有粉絲特地煮了一壺薑茶，要給她暖暖身，陳亞蘭也暖心提醒長輩粉絲們多注意保暖。