年後物價蠢動，率先起漲不只餐飲、食品、衛生紙，在量販、百貨通路設櫃的化妝品、傢俱、大家電等亦有不少業者陸續發出部分商品自2月、3月起漲，其中化妝品漲幅在5～10％、傢俱則在10％以下，此外年前即傳言甚囂塵上的大家電，調幅約在10～20％。

根據調查，零售通路大至百貨、小至超市均陸續收到有關商品通知進貨漲價，從衛生紙到化妝品、傢俱、家電等調幅不一；其中部分化妝品牌循例每年2月調整一波，今年調幅相對有點高約在5～10％，而值得關注的是傢俱部分，全台超過130家連鎖詩肯柚木、詩肯居家等則自3月起部分商品調漲，平均調幅會壓在10％以下，而據通路業者指出，年前傢俱業即有一波調漲潮，像是綠的傢俱旗下城市家居調幅約在12％左右。

詩肯在稍早即表示，因運費、原物料連年上漲，多數傢俱貿易業均適時調漲進貨價，以反應成本，但並非全面而是部分商品調整。

而在周年慶期間因預期2022會調漲的家電品項，百貨通路確認已收到相關調漲通知，尤其是大家電調幅約在10～20％，唯通路業者指出，去年周年慶銷售商品還得等到今年第一季交貨，未來不僅價漲還會缺貨。