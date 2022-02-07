受到疫情影響，許多行業都苦哈哈，一名女子表示，半夜收到老闆的訊息，不料打開一看，竟然一開工就被資遣，讓她傻眼崩潰，有網友看到她的行業後秒懂，急勸最好趕快轉行。

這名女子今(7)日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張手機截圖表示，凌晨3點收到老闆的訊息寫道，「你也知道去年疫情，跟現在疫情，老闆這邊也撐不下去了，周一就不用來上班了…看怎麼補貼，我們商量看看」。

女網友PO出老闆半夜傳來的訊息。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

大半夜收到這個噩耗，讓她傻眼崩潰，沒想到開工即失業，原PO表示，自己是從事餐飲業，其實早在過年前，老闆就有透露這樣的意味，而她也有聽懂暗示，不過親眼看到通知時，還是覺得無法接受。

貼文曝光後引起不少人同情，不過網友一看到她的職業後秒懂，直呼「肯定餐飲服務業，這也是沒辦法的事」、「幫哭哭，加油」、「如果不嫌棄可以來我這邊工作」，有網友急勸「轉行吧，餐飲業薪水少、福利也不好，不穩定」；也有網友另類思考安慰「很好啊，沒有開工症候群，大家都很羨慕的事」。