2020年新竹縣政府通過大享容器工業擴展計畫的環境說明書審查，當地居民林碩彥等8人聲請停止執行，台北高等行政法院認為，縣府的審查會之判斷出於錯誤的事實認定或不完全之資訊，裁定在本案訴訟終結前停止執行。

本案是因大享容器擬定擴展計畫，提出環境影響說明書供審查，新竹縣政府在2020年7月20日決議審查通過，之後公告審查結論，林碩彥等人是當地居民，因大享容器去年8月5日舉行動工前之公開說明會，林男等人為免施工造成難於回復之損害，聲請停止執行。

北高行政法院認為，新竹縣府的審查程序有瑕疵，另外關於地形地貌之重大變更，原處分未依環評作業進行「排水」評估，且大享容器廢汙水零排放承諾根本沒有達成的可能，原處分卻以此承諾逕通過環評。

北高行政法院指出，大享容器說2026年12月31日前完成T6製程全面使用天然氣，以及分別在2026年、2031年將T3製程及T2製程更新為天然氣窯爐的承諾，根本無實現之可能，導致懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等空氣污染物無法降低。

合議庭表示，若仍聽令縣府處分之執行，實與法治國之依法行政原則大相違背，在此情形，原處分並無立即執行之公益，准許停止執行的聲請。