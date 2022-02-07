全球原物料價格齊漲，主要產棉國美、印等地天候異常，加上新疆棉花遭到抵制，造成國際棉花價格今年以來持續上漲，周一來到每磅1.26美元，南紡（1440）可望有低價庫存直接受惠。另外，在棉價上漲或供給不足，市場指出，力鵬（1447）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）等聚酯、尼龍等化纖廠，營運可望因具替代原料價值間接受惠。

2021年初，棉花價格每磅約80美分；2022年2月7日，已漲到每磅1.26美元。

南紡目前手中的棉花庫存都維持六～七個月，平均價格約1美元上下；南紡指出，2021年下半年，受越南疫情影響使用率下滑，庫存量增加，棉價持續在高檔，今年首季的庫存利差仍可替營運加分。

目前棉花價格持續位於高檔，南紡指出，2022年以來，終端客戶對棉紗需求持續強勁，有助於後續獲利表現，在原物料價格「易漲難跌下」，南紡正規劃在越南進行棉紗產能擴產。棉花價格持續在高檔、且，市場供給仍吃緊，紡纖業者認為，棉花替代品的尼龍棉、化纖產品今年訂單預期可受惠，出貨及銷量將可因此增加。

化纖業者指出，從2021年新疆棉事件引起歐美抵制後，與棉花特性相似的替代品尼龍仿棉產品需求就有明顯提升，並拉升尼龍相關產品價格維持高檔，激勵聚酯、尼龍產業景氣站在近幾年來的高峰；2022年棉花價格持續維持在高檔，相關替代產品的需求，在今年應仍可發酵提升。

尼龍廠力鵬指出，疫情趨緩，全球服飾消費市場需求強勁，品牌服飾廠下單動能增強，在棉花供給無法滿足訂單下，對聚酯、尼龍等替代原料產品的下單量應會持續。

集盛表示，終端需求從去年第四季轉強，一路延續至今年第一季，加上目前尼龍、聚酯加工絲的報價也因棉價高漲帶動，維持近期高檔，且，原使用棉紗的服飾廠，多少會轉向聚酯、尼龍等替代品下單，此現象若持續，上半年的訂單預期是成長的。