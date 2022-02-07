黃子佼致贈匾額「雅洲娣一」給小S。（台視提供）

台視主播張寧、侯乃榕、林益如、郭于中開工迎新年。（台視提供）

除夕指標性特別節目台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》眾星雲集，全體平均收視2.19，官方網路平台點閱數(統計至7日上午9時止)累計達87萬4千人次觀看。節目每分鐘收視最高4.11 ，落在本土天團玖壹壹玩遊戲以及黃子佼致贈匾額「雅洲娣一」給小S，兩人拌嘴的逗趣模樣為全段收視最高點；而次高點3.56 為「鐵肺歌后」彭佳慧，為台視60週年獻唱八點檔主題曲，還與觀眾互動送紅包；第三高3.45為致敬台視經典節目「龍兄虎弟音樂教室」，張秀卿及卡古模仿葉璦菱＋劉德華演唱「愛情限時批」，搞笑橋段逗樂全場。

「《全明星運動會》搬到小巨蛋，兩隊登紅白叫陣廝殺，誰是「龍騰虎躍」會外賽的大贏家？」，則在官方網路平台獲最高點閱觀看次數，累計9.4萬次；接著為「饒炸小巨蛋！頑童MJ116合體快嘴RAP」累計7.3萬次；「王心凌魅力唱跳經典組曲」累計4.2萬次，網友誇讚精采程度跟演唱會一樣、並獲美譽「沒有人可以甜一輩子，但王心凌可以！」

台視2月7日也舉辦新春開工團拜，董事長黃崧發給每位員工800元開工紅包，黃崧表示，今年適逢台視60週年生日，除了籌備多年的台慶8點檔大戲《美麗人生》即將推出，也將持續努力爭取台視新聞台移頻52台，有信心可以讓台視重現風華。黃崧同時強調，這兩年在節目舖排及經營策略上確實受到疫情影響，但在調整步伐後終於在去年下半年轉虧為盈，而為激勵同仁在工作崗位再接再厲，他也特別宣布希望能在4月份台慶為同仁加薪的努力目標，並提醒員工在疫情期間要注意健康，並祝福虎年行大運、虎虎生風！

主播林益如、郭于中、侯乃榕、張寧也開心出席新春團拜，其中林益如更特地於昨晚揮毫寫下「開工大吉」、「福虎生風」等春聯，希望公司能歡歡喜喜迎接開工日。林益如表示近日重拾寫書法樂趣，新年期間也和兒子一起練字，她笑說：「我在臨摩字帖時，兒子就在旁寫一些簡單的字，像是一、二、三⋯」。至於小朋友最期待的領紅包時刻，林益如提到兒子「阿娃」也不例外，「兒子收到紅包後說，要留300塊給他買電影票，因為他是小小布袋戲迷，他想看《素還真》、還有《屁屁偵探》」。

郭于中則是在新春期間意外抽到難度很高的「阿塱壹古道」挑戰，他笑稱一直到前一天才決定帶著全家出發，沒想到還遇到屏東難得的大雨，最後順利完成全長8公里的古道挑戰，不過對於郭于中來說大雨天走完全程，像人家說的遇水則發，期許今年能倒吃甘蔗，金虎年行大運。

主播侯乃榕談到7歲大的兒子滿是笑容說：「兒子今年第一次提到想要守歲，追問後才知道兒子在podcast中聽到守歲的故事，想要爸爸媽媽長命百歲。」貼心的童言童語讓侯乃榕立刻融化。過年期間，侯乃榕返鄉盡情享受南部艷陽以及大啖美食，幾天放鬆吃喝後發現胖了1.5公斤，她笑說：「這兩天有節制點，希望趕緊恢復狀態、元氣滿滿迎接開工。」她也分享新年新計畫，透露今年喜逢台視60週年，將會邀請許多重量級人物進行訪談播出，希望喚起眾人滿滿回憶。

曾因到英國進修而暫時告別主播台的張寧，暌違3年多再次重返台視，她透露有種熟悉又陌生的感覺，但更開心能回到新聞圈，她也期許能夠把在外學到的經驗好好運用到工作上。大年初二前都在電視機前陪伴大家過節的她開心表示：「其實我很喜歡在春節期間陪伴大家，在這種節慶的歡樂氣氛播新聞，除了自己心情很好之外，也能把快樂溫暖的情緒傳遞給大家。」且在過年期間是妝髮最有變化的時候，每每換上旗袍總是特別開心也很應景，更可讓觀眾有耳目一新感覺。