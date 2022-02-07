2020年與台灣互設官方代表處的索馬利蘭政府將代表團訪台。外交部今晚宣布，索馬利蘭外交部長瑞格薩應我國政府邀請，2月8日至12日將率團來台訪問，訪台期間將拜會蔡英文總統及外交部長吳釗燮，並參訪台灣企業。

索馬利蘭媒體報導，索馬利蘭政府將派高級別代表團訪台。並引用消息人士指稱，在收到台灣總統蔡英文的正式邀請後，該代表團將由索國外交部長瑞格薩率領，預計2月7日出發。

外交部發言人歐江安證實，索馬利蘭外交暨國際合作部長瑞格薩應我國政府邀請，在索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi及畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed陪同下，於2月8日至12日率團來台訪問，外交部表示誠摯歡迎。

瑞格薩一行訪台期間將拜會蔡英文總統及外交部長吳釗燮並接受吳釗燮款宴；訪團另將會晤經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、海洋委員會海巡署長周美伍 、外貿協會董事長黃志芳。

此外，訪團也將拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。歐江安表示，瑞格薩此行是他2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。

索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；兩國於2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。