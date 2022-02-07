開工日地震突襲 北捷文湖線乘客驚嚇奔出車廂 19:132022/02/07 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市7日晚間發生有感地震，有民眾正在搭乘台北捷運文湖線，到站後嚇得奔出車廂。（讀者提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北地區7日晚間6時59分發生有感地震，北台灣明顯搖晃，預估震度3級以上，台北市區約為2級，台北捷運公司指出，捷運正常營運，但採取40公里時速慢速巡軌。 北捷指出，接獲地震2級訊息，立即按照SOP 進行列車慢速巡軌作業。有民眾正在搭乘文湖線，地震當下到站趕緊衝出車廂。 北市府表示，119、110及1999目前暫無災情通報。 規模6.0地震降速巡軌 桃捷恢復正常營運 2500名旅客受影響 6.0強震突襲 北捷、桃捷列車一度停駛 慢速巡軌中 #正常營運 #巡軌 #慢速 #地牛翻身 #北捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡海輕軌與JR九州鐵道合作 推出「光之所向」列車秀 10:162022/01/05 生活 北捷推低音提琴搭車 限制時段惹議 04:102022/01/18 地方新聞 18：58地牛翻身 宜蘭、花蓮最大震度4級 19:332022/02/07 生活 淡海輕軌3周年 光影列車秀登場 21:172022/01/15 生活 北捷龍山寺站試辦4色光條顯示人流 「小捷客」跳舞指引超吸睛 14:372022/01/19 生活 2／3台灣有感！22：35宜蘭近海規模5.0地震 最大震度3級 22:372022/01/25 生活 《光電股》群創智慧顯示切入北捷 數位廣告彩繪列車啟航 12:332022/01/26 財經 近日地牛翻身 中央地調所公告3條新活動斷層 04:102022/01/05 生活新聞 北捷寶可夢數位列車 板南線今啟航 04:102022/01/27 焦點要聞 北捷車廂擠 小捷客熱舞疏導乘客 04:102022/01/20 地方新聞 群創、北捷打造廣告版位科技化，寶可夢彩繪列車沉浸體驗 12:372022/01/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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