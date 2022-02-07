東北地區7日晚間6時59分發生有感地震，北台灣明顯搖晃，預估震度3級以上，台北市區約為2級，台北捷運公司指出，捷運正常營運，但採取40公里時速慢速巡軌。

北捷指出，接獲地震2級訊息，立即按照SOP 進行列車慢速巡軌作業。有民眾正在搭乘文湖線，地震當下到站趕緊衝出車廂。

北市府表示，119、110及1999目前暫無災情通報。

規模6.0地震降速巡軌 桃捷恢復正常營運 2500名旅客受影響
6.0強震突襲 北捷、桃捷列車一度停駛 慢速巡軌中
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