地牛翻身！今天晚間6時58分左右，宜蘭縣外海地區發生中型有感地震，氣象局也針對宜蘭縣民眾發出災防告警，提醒慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。
氣象局發出「顯著有感地震報告」指出，地震位置位於北緯24.4度，東經 121.96度，即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度達33.2公里、芮氏規模達5.5，其中宜蘭縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度 4級最大。
而台中市、南投縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、雲林縣等地最大震度 也達3級。
地牛翻身！今天晚間6時58分左右，宜蘭縣外海地區發生中型有感地震，氣象局也針對宜蘭縣民眾發出災防告警，提醒慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。
氣象局發出「顯著有感地震報告」指出，地震位置位於北緯24.4度，東經 121.96度，即在宜蘭縣政府南南東方 41.9 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度達33.2公里、芮氏規模達5.5，其中宜蘭縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度 4級最大。
而台中市、南投縣、新北市、台北市、新竹縣、桃園市、雲林縣等地最大震度 也達3級。
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