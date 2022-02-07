台中市長盧秀燕今(7)日宣布新人事，拔擢曾任立委江啟臣助理的鄭照新，出任台中市新聞局長。國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強對此表示，「盧秀燕市長有識人之明，這是很漂亮的人事安排」。

羅智強今在臉書表示，恭喜燕子市長，鄭照新強將入列；恭喜鄭照新入台中市府任新聞局長。恭喜燕子市長獲強將鄭照新，盧秀燕市長有識人之明，這是很漂亮的人事安排。

羅智強回憶在凱道和全台夜宿49天時，鄭照新全程「陪睡」；前陣子為400公里試走時，鄭照新豪爽「陪走」，走到鞋子壞掉都還繼續走，義氣十足。

所以，羅智強對鄭照新出任台中市府任新聞局長，除恭喜鄭照新外，也要恭喜燕子市長，他(鄭照新)一定是最棒的新聞局長。

鄭照新曾為立委江啟臣助理，江啟臣指出，鄭照新有國會助理經歷，也有高雄市府行政歷練，本身是名嘴論政理念明確，年底選戰將屆，必須適時主動攻擊因應，文宣傳達讓更多市民了解，鄭照新足以勝任，有助盧秀燕拚連任。江啟臣稱讚鄭照新學經歷俱佳，上任後就可以馬上上手。