屏東市遺構公園夜晚光環境，吸引不少民眾前來走春。（林和生攝）

屏東市崇仁與得勝新村保留完整日式眷舍，屏東縣政府文化處近來將無法修繕建物規畫成為遺構公園，過年期間拆除鐵皮圍籬，搶先讓遊客爬梳眷村紋理，意外成為市區網美打卡新地標。

日治時期為配合屏東機場駐軍，陸續於屏東市區搭建149棟官舍，如今成為全台少數保留完整的日式宿舍群，屏縣府2007年將其中69棟位於勝利星村的眷舍公告成為歷史建築，經過多次招商、店家進駐營運，如今已是屏東重要觀光景點。

屏縣府文化處長吳明榮表示，鄰近勝利星村包括空翔區31棟與得勝新村17棟眷舍，經過地方文史工作者與文資委員調查審議，其中7棟建物完整，其餘屋體難以修繕，幾經考量後決定將建物解構，朝遺構公園規畫。

吳明榮直言，若要全數修繕經費過於龐大，於是轉個念頭，師法羅馬競技場與日本廣島原爆遺址，打造成為遺構公園；其中解構後的建材，包括木頭、窗花，便就地進行裝置藝術創作。

此次趕在農曆年前搶先曝光，但吳明榮坦言，目前設施並未完全到位，未來還會增設解說牌，並讓整體光環境細節調整到位；裝置藝術搭配日光投影，加上夜間光環境設計，從早 到晚都有不同風景。

得勝新村預計4月春假期間開放，至於空翔區將在7月過後的暑假期間就能完工，全區命名為「時．光」遺構公園，完整串聯勝利星村商圈，從文創與美食的走逛，至感受城市歷史紋理的遺構公園，遊程一氣呵成。

遊客走逛時時時發出驚嘆聲，更頻頻拿出手機搶拍網美照，無不期待完整面貌示人那一刻。地方文史工作者也認為，既然無法全區保留，打造遺構公園也是另一種保存作法。