台北市市場處將參考「社宅雲」製作「市場雲」APP，作為攤商向自治會繳納費用的平台，由於先前爆出申請台北通會員才能登入社宅雲，議員吳沛憶質疑，市場雲若綁定台北通形同強迫攤商加入，要求市府避免限定綁定台北通。對此，市場處回應，是否將與台北通連結，「不敢說有，也不敢說沒有」，將與自治會、攤商討論需求。

吳沛憶指出，近日社宅住戶陳情，必須加入台北通才能使用社宅雲辦理領包裹等日常需求；但市場雲所提供服務，可能攸關於攤商營運之必須，加上議會已通過決議，北市服務不得限定使用台北通，需有多元管道，要求市場處妥善規畫，務必避免服務只能限定透過台北通使用。

市場處副處長高群荐說，攤商跟自治會之間需要分擔公共水電費、管理費、清潔費等支出，自治會需要向攤商收費，市場雲可簡化費用計算，並提供通知提醒，要讓自治會作業簡便，主要用於產生帳單、轉帳條碼並搭配套件。

高群荐補充，南門市場已於去年12月先行已LINE官方帳號試辦，進行費用通知、轉帳及系統介接，收到帳單按一下可以串接到下一步繳費。

至於未來一定要使用APP？高群荐指出，不能說一定要透過APP，以政府機關立場來講，希望簡化自治會處理行政作業，「如果它夠便利的話，攤商就會更願使用這工具去做繳納，這是我們的目標」。

對於APP是否串接台北通？高表示，「不敢說有，也不敢說沒有」，每個市場使用狀態不一樣，模組開發好依照市場加上不同套件，預估半年內完成。